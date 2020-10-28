الحكومة الفرنسية: “لن نتراجع أبدا” أمام “التطرف”

صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الأربعاء إن فرنسا “لن تتراجع أبدا عن مبادئها وقيمها” رغم “محاولات زعزعة الاستقرار والترهيب”، منوها بـ”الوحدة الأوروبية الكبيرة” حول قيمها في مواجهة انتقادات تركيا ودول مسلمة أخرى حول الرسوم الكاركاتورية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال المسؤول الفرنسي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن فرنسا “تتعرض لتهديد إرهابي متنام في الأيام الأخيرة، تغذيه دعوات كراهية”، لكن ذلك “يعزز إرادتنا في مكافحة الإسلام المتطرف وكل أوجهه بلا هوادة”.

يذكر أنه تصاعد الغضب في الدول الإسلامية حيث أظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي رفوف متاجر خالية من السلع الفرنسية، أو تم استبدالها بمنتجات من دول أخرى. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر وسم #مقاطعة_فرنسا أو “#نبينا_خط_أحمر”.

وقد تتضرر شركات الأغذية والسلع الفاخرة ومستحضرات التجميل بشكل خاص بهذه المقاطعة في بلدان المغرب الكبير والشرق الأدنى والشرق الأوسط.