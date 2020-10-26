برقية تهنئة من الملك إلى رئيس النمسا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا ألكساندر فان دير بيلين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أصدق التهاني لألكساندر فان دير بيلين وأزكى المتمنيات لشعب النمسا الصديق باطراد التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، ولتأكيد حرصنا على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات أكثر فأكثر لما فيه خير شعبينا”.