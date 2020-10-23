مغاربة ينافسون على لقب الأفضل عربيا

يتنافس فنانون مغاربة، للظفر بلقب أفضل فنانين عرب، في إطار فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته11 والذي ينظم في مصر.

ومن بين المغاربة الذين اختيروا ليكونوا ضمن لائحة الفنانين الأفضل في العالم العربي، المغنية سميرة سعيد وأسماء لمنور وجنات مهيد، إلى جانب المغني سعد لمجرد.

ورشحت سعيد ولمنور وجنات للفوز بلقب أفضل مطربة عربية في لائحة تضم العديد من الفنانات، ويتعلق الأمر بأنغام وأصالة وإليسا ونانسي عجرم وآمال ماهر ولطيفة، فيما تضم اللائحة التي وضع فيها لمجرد، عمرو دياب وتامر حسني ورامي صبري وحسين الجسمي ومحمد حماقي، ومصطفى قمر وحكيم وتامر عاشور ومحمود العسيلي ولؤي وحمادة هلال ومحمد محي ورامي عياش.

وتعتمد هذه الجائزة على تصويت الجمهور، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمهرجان، إذ سيتم تنظيم هذه الدورة في مصر في احترام للتدابير الاحترازية في ظل تفشي جائحة كورونا.

ومن جانبه، أعلن الإعلامي أحمد عليوة، رئيس المهرجان، انطلاق التصويت لاختيار الأفضل لهذه السنة على الموقع الرسمي للمهرجان، مشيرا إلى أن العملية ستستمر إلى غاية فاتح نونبر المقبل.

وأكد أن إدارة مهرجان الفضائيات العربية تهدي الدورة الحادية عشرة لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما، علما أن الجوائز تقسم إلى ثلاثة أنواع للنقاد والجمهور والمهرجان.

وكشف المتحدث ذاته أن دورة السنة الجارية، ستقام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية المدعويين والمكرمين بحفل توزيع الجوائز، والذي ينتظر أن ينظم منتصف نونبر المقبل.

إ. ر