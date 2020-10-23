إيقاف «حراكة « بإمزورن

حجزت مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، أخيرا، قاربا بأحد المنازل المهجورة بحي “بركم”، يشتبه في استعماله في تنظيم الهجرة السرية.

وتعود تفاصيل العثور على القارب المصنوع من مادة “البولستر” بالمنزل الكائن بالحي المذكور، إلى قيام عناصر أمنية في عمل روتيني لها، بإيقاف سيارة محملة بالعديد من الأشخاص المرشحين للهجرة السرية، ما أسفر عن اعتقال ثلاثة منهم، فيما تمكن الباقي من الفرار في اتجاه وجهة مجهولة حيث مازال البحث عليهم جاريا لتحديد هوياتهم. ومباشرة بعد أن فتح المحققون بحثا تمهيديا في الحادث، أسفر عن تحديد مكان وجود القارب الذي كان معدا لنقل المرشحين للهجرة غير الشرعية، حيث انتقلت فرقة أمنية لعين المكان وقامت بحجزه، في ما تم وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، حول ملابسات هذا الحادث الذي يجري بأمر من النيابة العامة المختصة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)