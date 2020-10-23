سعـد “المـرأة القويـة”

نشرت الفنانة هدى سعد على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مقولة عن المرأة القوية، التي تستطيع تحدي كل الظروف والصعاب وتحقق ذاتها، والتي حظيت بتفاعل متابعيها. وجاء في المقولة ” وراء كل امرأة قوية ومستقلة توجد طفلة مكسورة، التي تعلمت كيف تواجه الظروف دون أن تعتمد على شخص آخر”، كما علقت هدى سعد عليها قائلة “كل الاحترام إلى هذه المرأة الحقيقية”.

من جانبها، تفاعلت ابتسام شقارة، زوجة الفنان رشيد الوالي مع المقولة التي نشرتها هدى سعد قائلة “تتحدثين عني…هذا تماما ما قمت به، فقد تعلمت أن أكون قوية ومستقلة رغم الظروف…احترامي لكل النساء”. وتفاعل مع هدى سعد عدد من متابعاتها، من بينهن الإعلامية هند بوشمر، التي علقت قائلة إنها توافقها الرأي، وأن المرأة عليها أن تكون قوية مهما كانت الظروف.

من جهة أخرى، نشرت هدى سعد، أخيرا، على حسابها على “إنستغرام” مجموعة من الصور رفقة أفراد عائلتها، من بينهن شقيقتها، التي عبرت عن حبها لها والعلاقة الطيبة التي تربطهما.

ونشرت هدى سعد كذلك صورة لابنها رفقة الممثل سعد موفق، الذي قدم واحدة من بين الشخصيات المتميزة في مسلسل “ياقوت وعنبر” خلال رمضان الماضي، إذ أكدت أن “فارس” في كل مرة يكون صداقات جديدة.

أ . ك