حجز أطنان من البنزين باليوسفية

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي شيكر بإقليم اليوسفية، الثلاثاء الماضي، من حجز أكثر من سبعة أطنان من البنزين تحوم الشكوك بأن كمية منه مهربة من الأقاليم الجنوبية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن لجنة مختلطة تضم مجموعة من المصالح، في مقدمتها ممثلو السلطة المحلية والدرك الملكي قامت بحملة تمشيطية أسفرت عن حجز الكمية المذكورة من البنزين وأوقفت أربعة أشخاص تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، بعدها تم إخلاء سبيلهم. وأفادت المصادر أن بعض المتهمين أكدوا أنهم يتوفرون على فواتير قانونية وأن الكمية المحجوزة بحوزتهم كانت مخصصة لأغراض فلاحية، وهو الشيء الذي دفع ممثل النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بمتابعتهم في حالة سراح. وتواصل عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها في هذه القضية لكشف ملابساتها ومعرفة الجهة، التي تزود المتهمين بالبنزين.

وكشفت مصادر مطلعة أن المنطقة تشهد رواجا كبيرا في بيع البنزين المهرب من المناطق الجنوبية، وسبق إيقاف مجموعة من المتهمين وتقديمهم أمام العدالة.

حسن الرفيق (آسفي)