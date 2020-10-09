الملك يدعو الى التحلي باليقظة والالتزام لمواصلة دعم القطاع الصحي

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، اليوم الجمعة ،الى التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي.

وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة “من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، يتعين ، التحلي باليقظة والالتزام، ومواصلة دعم القطاع الصحي”، مشددا في هذا السياق على أنه يتعين بموازاة ذلك العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية.

وأكد جلالة الملك أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها، داعيا في هذا الصدد كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين،.

وأضاف في هذا السياق أن المسؤولية مشتركة، والنجاح “إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون”، معربا عن يقينه “بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي”.