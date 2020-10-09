المحمدية يعود إلى القمة بعد 11 سنة

حقق شباب المحمدية لكرة القدم حلما راوده 11 سنة، بعد صعوده إلى القسم الأول، اليوم (الجمعة).

وفاز شباب المحمدية على الاتحاد البيضاوي بثلاثة أهداف لواحد، سجلها كمال القيرع في مناسبتين، وحمزة الواسطي، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة القسم الثاني.

وبهذا الانجاز، حقق شباب المحمدية رقما لافتا منذ وصول هشام أيت منا، إلى الرئاسة، إذ قاده إلى الصعود من القسم الأول هواة الى القسم الوطني هواة، ثم إلى القسم الثاني للبطولة الإحترافية، قبل الصعود إلى القسم الأول.

واحتفلت مكونات شباب المحمدية بالصعود، بملعب الصخور السوداء، قبل أن تتواصل الاحتفالات بشوارع المحمدية.

وعانى شباب المحمدية كثيرا في السنوات الماضية، لكن مجيء أيت منا لشباب المحمدية غير مسار الفريق بشكل كلي.