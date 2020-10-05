الناصري: أمنستي تستهدف المغرب

قالت عائشة الناصري، الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي في المغرب، صادمة وغير موضوعية، تستهدفه وتساهم في خرق القوانين، ولا تحترم السيادة كما هو حال منظمة “أمنستي” التي تتدخل في سيادة الدول، ليس في المغرب فقط، بل حدث أمر مشابه، أخيرا في الهند، وهو أمر يستدعي إعادة النظر في هذه المنظمات، وفي طريقة اشتغالها التي قالت عنها “إنها تمنح امتيازات لأشخاص على حساب آخرين، لا لشيء سوى لأنهم يتعاملون معها، وهو ما يسيء إلى مبادئ حقوق الإنسان، إذ أن من أهمها استقلال السلط وسواسية الناس أمام القانون”.

وأضافت الرئيسة خلال كلمتها في الندوة التي نظمت عن بعد من قبل المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا، الجمعة الماضي، والتي تمحورت حول إكراهات المجال الحقوقي في المغرب وايطاليا، أن المغرب انخرط منذ مدة في مجال حقوق الإنسان سواء قبل دستور 2011 ، أو بعده بترسانة قانونية مهمة في جميع المناحي، وهو أمر لا يمكن لأي كان أن يجادل بشأنه، إذ أن المغرب التزم بالنهوض بالحقوق، سواء المتعلقة بحرية التعبير أو حقوق المناصفة وحقوق المرأة والطفل وملاءمة تشريعاته مع الحقوق الدولية، مبرزة وضع المغرب لاتفاقيات مناهضة الرق وردع الإبادة والتعذيب والاختفاء القسري وحقوق الطفل والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإحداث مدونة الأسرة في 2004 والتي اعتبرت بحق ثورة تشريعية لفائدة الأسرة بإقرار مبادئ المساواة بين الزوج والزوجة في الإنفاق، وتحديد سن الزواج في 18 سنة، ثم مناهضة تزويج القاصرات، وحقوق الأطفال، مؤكدة في الوقت نفسه أن المغرب يعد الاستثناء في انخراطه في الورش الحقوقي “لا اعتقد أن دولة انخرطت مثل انخراط المغرب إقليميا. وهذا الانخراط عرف تنزيلا على مستوى التشريعات بشكل متسارع، بالمقارنة بين مغرب ما قبل دستور 2011 ومغرب ما بعده”.

وتميزت الندوة التي شارك فيها عبد الله خزراجي، رئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا، وفاطمة مسكار، نائبة الرئيس، ومجيد دوداغ، الكاتب العام للمنظمة، وبرديجي توفيق، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، بنقاش مهم حول الوضع الحقوقي بالمغرب، إذ أكد بريدجي أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بخصوص الوضعية الحقوقية في المغرب، هي “تمرين من التمارين لتطور الوضع الحقوقي في المغرب”، مضيفا أن تلك التقارير ليست إلا عمل بشري يمكن أن يصيب، ويمكن أن يخطئ ويمكن أيضا أن يتم تسييسه، وهو ما يؤثر على مصداقية هذه المنظمات.

ك. م