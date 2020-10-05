غضب بآسفي بعد التعادل أمام طنجة

المباراة انتهت بعراك بين لاعبين والحكم طردهما مستعينا بـ «الفار»

قال عبد الهادي السكتيوي، مدرب أولمبيك آسفي، إن لاعبيه لم يقوموا بردة الفعل المطلوبة أمام اتحاد طنجة، واكتفوا بالتعادل دون أهداف، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 28 من البطولة، بعد هزيمتين متتاليتين، أشعلتا الغضب بآسفي.

وأضاف السكتيوي في تصريح بعد المباراة، أن المنافس فريق قوي ويستحق رتبة أفضل من التي يحتلها اليوم، في أسفل الترتيب، مبرزا أن لاعبيه وصلوا للمرمى وأتيحت لهم فرص كثيرة، لكنهم لم يستغلوها.

ولام السكتيوي الغيابات الكثيرة، التي أثرت على الفريق، كما أشاد بقتالية لاعبيه الذين شاركوا في المباراة.

وبعد هذا التعادل، بات أولمبيك آسفي في الرتبة 12 ب 33 نقطة.

من جهته، قال بيدرو بن علي، مدرب اتحاد طنجة، إن المباراة كانت تكتيكية، بحكم أن الفريقين كانا يحتاجان للفوز.

وأضاف بيدرو في تصريح بعد المباراة، أن نقطة التعادل مهمة لاتحاد طنجة، رغم أن فرصا عديدة أتيحت للاعبيه دون جدوى.

وأوضح مدرب اتحاد طنجة أن الفريق يسير في الطريق الصحيح للحفاظ على مكانته بالقسم الأول، إذ رفع رصيده إلى 31 نقطة في الرتبة 13.

وانتهت المباراة على إيقاع اشتباك قوي بين اللاعبين أيوب الكعداوي وأنوار جيد، أسفر عن طردهما معا من قبل الحكم جلال جيد.

وكانت الأمور تسير بشكل عاد قبل أن يحدث خلاف بين اللاعبين، وهما في طريقهما نحو مستودع الملابس، بعدما تبادلا الشتم، ليتطور الأمر إلى اشتباك سقط إثره اللاعب الطنجي أرضا.

واستعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد ليقرر طرد اللاعبين، ويرجح أن يضع تقريرا بخصوص هذه الواقعة على أنظار اللجنة التأديبية بالجامعة.

ح. ر (آسفي)