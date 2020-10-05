البحراوي يعيد الأمل إلى وادي زم

شبيل نوه بلاعبيه وأمان الله لام قلة خبرة الشباب

عمت فرحة كبيرة وادي زم بعد فوز في الدقائق الأخيرة للسريع، على الدفاع الجديدي، بهدف لصفر، من تسجيل إبراهيم البحراوي، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 28 من البطولة.

وبهذا الفوز رفع السريع رصيده من النقاط إلى 33 نقطة، في الرتبة العاشرة، مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الدفاع الجديدي في 35 نقطة في الرتبة السابعة.

واستغل البحراوي خطأ للحارس الجديدي محمد اليوسفي، ليسجل هدفا ثمينا لفريقه، قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، إذ أشعل فرحة عارمة بالمدينة، التي انتظرت نتيجة إيجابية بفارغ الصبر، ليبتعد الفريق عن الرتب الأخيرة، المؤدية للقسم الثاني.

واضطر حكم المباراة عبد الرحيم اليعقوبي، إلى توقيف المباراة لأزيد من 20 دقيقة خلال الشوط الأول، بسبب عطب أصاب إنارة الملعب البلدي بوادي زم، انقطع خلاله البث التلفزيوني.

ونوه منير شبيل مدرب سريع وادي زم، بمستوى لاعبيه، وقال في تصريح بعد المباراة إنه تحدث إليهم بين الشوطين، وكان لحديثه أثر مهم على مستواهم في الشوط الثاني.

وأوضح شبيل أن لاعبيه كانوا منظمين على أرضية الملعب، وكانوا حريصين على الفوز بالمباراة، وهو ما تأتى لهم في نهاية الشوط الثاني.

من جهته، تأسف جمال أمان الله، مدرب الدفاع الجديدي، على ضياع نقطة التعادل في آخر أنفاس المباراة، موضحا أن لاعبيه استهلوا المباراة بشكل جيد، قبل أن يتراجعوا تاركين الفرصة للمنافس.

واعترف مدرب الدفاع أن لاعبيه افتقدوا للتجربة، بحكم سنهم، إذ ضيعوا فرصا سانحة أمام المرمى.

وتعتبر هذه الهزيمة التاسعة للدفاع في بطولة الموسم الجاري، إذ بقي سابعا في ترتيب البطولة.

خالد المعمري (وادي زم)