كورونا يربك استعدادات الكوكب

أكدت التحاليل الطبية التي خضع لها لاعبو الكوكب المراكشي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، عن إصابة 11 شخصا بفيروس كورونا.

وأكد مصدر من داخل الفريق أن الدفعة الأولى من نتائج التحاليل التي خضع لها اللاعبون، بعد إجراء مباراة أولمبيك الدشيرة، الاثنين الماضي، أكدت إصابة ثلاثة لاعبين وعضو بالطاقم التقني وآخر من الطاقم الطبي، وأكدت الدفعة الثانية من نتائج التحاليل، إصابة ستة لاعبين آخرين.

وحسب المصدر دائما، فإن اللاعبين خضعوا، أول أمس (السبت)، لمسحة ثانية من التحاليل، في ظل عدم ظهور أية أعراض على العناصر التي جاءت نتائجها إيجابية.

وكشف المصدر أن نتائج المسحة الثانية، ستظهر اليوم (الاثنين)، وعلى ضوئها ستحدد لائحة اللاعبين الذين يخوضون مباراة المغرب الفاسي، لحساب الدورة 29 من بطولة القسم الثاني.

واستبعد المصدر أن تؤجل المباراة، إذ يتوقع أن يخوض الكوكب، المواجهة، دون اللاعبين الذين ستتأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

عادل بلقاضي (مراكش)