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الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 1422 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1877 حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 119 ألف و107 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 97 ألف و468 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2113 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 542
الرباط سلا القنيطرة 247
مراكش أسفي 157
بني ملال خنيفرة 133
درعة تافيلالت 132
فاس مكناس 66
الشرق +62 3
طنجة تطوان الحسيمة 39
سوس ماسة 37
الداخلة وادي الذهب 7