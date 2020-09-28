الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 1422 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1877 حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 119 ألف و107 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 97 ألف و468 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2113 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 542

الرباط سلا القنيطرة 247

مراكش أسفي 157

بني ملال خنيفرة 133

درعة تافيلالت 132

فاس مكناس 66

الشرق +62 3

طنجة تطوان الحسيمة 39

سوس ماسة 37

الداخلة وادي الذهب 7