الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأصدق المتمنيات للشعب السعودي بتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما يطيب بهذه المناسبة السعيدة أن أجدد الإعراب لكم عن بالغ تقديري للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.