الرصد الوبائي ليوم الأحد … تسجيل 2251 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1661 حالة شفاء، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 86 ألف و686 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 67 ألف و522 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1578 حالة.