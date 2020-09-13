ترويج أجهزة إلكترونية مهربة يطيح بطالبين

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، أخيرا، من إيقاف طالبين يبلغان من العمر 23 و24 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة اتصال إلكترونية مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن مصالح الشرطة بمدينة بني ملال، رصدت إعلانا منشورا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع أجهزة للاتصال اللاسلكي بهدف استعمالها في الغش في الامتحانات، وتشكلت خلية أمنية لتحديد هويتي الشخصين اللذين لم يدركا خطورة ما قاما به من مخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها، وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هويتيهما، وإيقافهما متلبسين بترويج تلك المعدات الإلكترونية المهربة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من قبل المحققين من حجز ستة أجهزة لاسلكية مهربة، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في استعمالها في هذه الأنشطة الإجرامية.

سعيد فالق (بني ملال)