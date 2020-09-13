كورونا … 266 حالة خطيرة وأكثر من 17 ألف حالة نشطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1661 حالة شفاء، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 86 ألف و686 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 67 ألف و528 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1578 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (863)، وسوس-ماسة (242)، والرباط-سلا-القنيطرة (229)، ودرعة-تافيلالت (198)، ومراكش-آسفي (179).

كما تم تسجيل 144 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و138 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و97 حالة بجهة فاس-مكناس، و96 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و33 حالة بجهة الشرق، و21 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و11 حالة بجهة كلميم-واد نون.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 4 حالات وفاة بكل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ودرعة تافيلالت وفاس- مكناس، و3 حالات مراكش- آسفي، وحالتين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالة واحدة بكل من جهات سوس ماسة وبني ملال خنيفرة والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 238,7 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 6,2 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف و422 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و143 ألف و383 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 17 ألفا و580 حالة، أي بمعدل 48،4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 266 حالة، 48 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.