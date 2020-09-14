نشرة خاصة … زخات رعدية قوية بعدد من المناطق

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية ، اليوم الإثنين، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم ما بين الساعة الواحدة بعد الزوال والعاشرة ليلا ، عمالات وأقاليم الحسيمة ،أزيلال، بولمان، الدريوش ، الرشيدية ، فجيج ، جرسيف، إفران ، جرادة ، ميدلت ، وجدة – أنجاد ، صفرو ، تاوريرت ، تازة ، وتنغير .

وأضافت أن هذه الزخات ستكون مصحوبة بالبرد أو هبات رياح .