وزارة الصحة توقف بث نشرة حصيلة كورونا

أعلنت وزارة الصحة أنها ستشرع في تغيير صيغة التواصل مع المواطنين، ابتداء من يوم غد الخميس، حيث سيتم إيقاف بث النشرة الإخبارية المخصصة للإعلان عن نتائج الرصد الوبائي لكوفيد- 19، وتعويضها بنشرة مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، يتم تعميمها على وسائل الإعلام، كل يوم في الساعة السادسة مساء.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم أيضا تعويض النشرة الأسبوعية بتصريح صحفي، نصف شهري حول الحالة الوبائية بالمملكة. وأكدت الوزارة، من جهة أخرى، استمرارها في تحيين الوضعية الوبائية يوميا على بوابتها الرسمية: www.sante.gov.ma

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة دأبت منذ تفشي جائحة كورونا المستجد، في إطار سياستها التواصلية حول مستجدات الوضعية الوبائية، على تنظيم ندوة صحفية يومية في الساعة الساسة مساء من كل يوم وكذا تقديم الحصيلة الأسبوعية للحالة الوبائية.