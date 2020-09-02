وقفة احتجاجية للاعبي ومسؤولي وفاء الدروة

نظم أمس (الثلاثاء) عدد من لاعبي ومسؤولي نادي وفاء الدروة أولاد زيان لكرة القدم (إقليم برشيد)، وقفة احتجاجية أمام باشوية الدروة للمطالبة بتأشير المسؤولين عن المنحة المالية المجلس الجماعي، وهدد المحتجون بمقاطعة باقي مباريات بطولة القسم الثاني هواة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية لدق ناقوس الخطر وإعطاء إشارة قوية لمن يهمه الأمر، سيما أن فرقا أخرى استفادت من الدعم المالي، ما جعل لاعبي ومسؤولي الفريق سالف الذكر ينظمون وقفة احتجاجية أمام باشوية الدروة، للإفراج عن المنحة المالية وتمكين الفريق من تأدية رواتب اللاعبين والطاقم الإداري ومواصلة لعب مباريات البطولة.

سليمان الزياني (سطات)