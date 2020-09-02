بالفيديو … فوضى بملحقة أنوال الإدارية بالبيضاء

تعرف ملحقة أنوال للمقاطعة الترابية أنوال بالبيضاء حالة فوضى وارتجالية في تدبير أمور المواطنين، إذ شهدت صباح اليوم (الأربعاء) ازدحاما شديدا لقلة الموظفين العاملين مصلحتي الحالة المدنية وتصحيح الامضاءات، ما جعل مسألة التباعد الجسدي في زمن جائحة كورونا مجرد شعارات لا يعترف بها الساهرون على تدبير الشأن العام بمقاطعة المعاريف بالبيضاء، تاركين الموظفين يبذلون مجهودات كثيرة لإرضاء المواطنين، لكن محدودية الموارد تنذر بمستقبل صحي تطرح عليه علامات الاستفهام.

سليمان الزياني (المعاريف)