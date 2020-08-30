امتحانات جامعية حضورية وعن بعد

الوزارة تعتمد نظامي التقييم عن بعد والامتحان الحضوري في المؤسسات الجامعية

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي.

وتعزيزا للبرمجة الخاصة بكل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الشريكة، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، في إطار استقلاليتها، واحتراما لقرارات هيآتها التقريرية، سيتم اعتماد عدد من الإجراءات، تهم الإجراءات المواكبة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة قصد استكمال السنة الجامعية 2019 – 2020، والتي سيتم إجراؤها ابتداء من أوائل شتنبر المقبل.

وأكدت الوزارة في بلاغ في الموضوع، أن المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد، أما في ما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم التقييم حضوريا مع رفع عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.

كما قررت الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات، على أن يستكمل التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة.

وستنطلق الدراسة ابتداء من منتصف أكتوبر المقبل، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين التاليتين أو كلتيهما، في إشارة إلى التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري في مجموعات صغيرة، مع مواكبة بمجموعة من التدابير الاحترازية، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسلامة الصحية، من قبيل إجبارية ارتداء الكمامات داخل الفضاءات الجامعية، وإقرار التباعد الجسدي بين الطلبة عن طريق تفويج أو تقليص الأعداد في المدرجات والقاعات، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وتعقيم فضاءات التكوين والتعليم بشكل مستمر.

ويأتي الإعلان عن هذا المخطط، في وقت يسود القلق الأوساط الجامعية أساتذة وطلابا، جراء الغموض الذي ظل يلف الدخول الجامعي، بسبب استفراد الوزارة الوصية بالملف، وعدم إشراك نقابة التعليم العالي، ولا المؤسسات الجامعية الموكول إليها بمقتضى القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الامتحانات.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الوزارة استفردت بالتهييء للدخول الجامعي، وملاءمته مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، بسبب جائحة كورونا، في غياب أي إشراك للأساتذة الباحثين وممثليهم في الشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة على أرضية قراءة واقعية وصحيحة لتجربة الاستمرارية البيداغوجية والإدارية، التي عرفتها نهاية السنة الجامعية.

وأكد عبد الحق غريب، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الجامعة المغربية، ومنذ تحمل سعيد أمزازي، حقيبة التعليم العالي، أصر على ضرب مجالس الجامعات وخرق القانون 00-01، والذي تنص المادة الخامسة منه على الاستقلالية البيداغوحية للجامعات، ومنح مجلس الجامعة في المادتين 11 و12، الصلاحاية الكاملة للتقرير في كل ما يتعلق بتسيير وتدبير الؤسسات الجامعية.

وأوضح غريب في حديث مع “الصباح” أن الوزير أصبح يعتمد على ما يسمى ندوة رؤساء الجامعات، في التشاور، بل وصياغة بلاغات تشير إلى تلك الندوة غير القانونية، في تهميش مقصود للمؤسسات المنصوص عليها في القانون.

وأكد الأستاذ في كلية العلوم بالجديدة، أن الوزارة اتخذت قرارا في نهاية الموسم الجامعي، يقضي بإرجاء الامتحانات إلى شتنبر المقبل، بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، باستثناء مؤسسات قليلة التي قررت إجراء الامتحانات عن بعد، مشيرا إلى أن جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وفي إطار مبادرة خاصة، قررت إجراء الامتحانات في مراكز القرب التابعة للجامعة، وهي الصيغة التي سارت عليه العديد من الجامعات ولو بشكل غير رسمي، فيما قررت جامعة مراكش إرجاء الامتحانات إلى تاريخ لاحق.

تأخر في تنزيل مخطط الامتحانات

يطرح مقترح إجراء الامتحانات خارج الجامعة، واعتماد مراكز القرب التابعة لها، عددا من الإشكالات حول تحديد الطلبة المعنيين بها وكيفية الإشراف عليها، من قبل الأساتذة وطريقة تدبير الامتحانات خارج مركز الجامعة، ومشكل الزمن، خاصة أن شهر شتنبر على الأبواب.

ويرى الأستاذ الجامعي أن أغلب رؤساء الجامعات ظلوا ينتظرون قرارات الوزارة، وغير قادرين على تحمل مسؤولياتهم، في إطار تفعيل المؤسسات الجامعية المنصوص عليها في القانون، من عمداء ورؤساء مجالس ورؤساء الشعب، إذ تسير أغلب المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح من كليات الآداب والحقوق، إلى اعتماد صيغة الامتحانات في مراكز القرب.

وأوضح غريب أن جامعة شعيب الدكالي بالجديدة تأخرت في مناقشة الموضوع، إذ استدعى رئيس الجامعة العمداء إلى الاجتماع بداية الأسبوع الجاري، لمناقشة موضوع الامتحانات، على بعد أسبوع فقط عن موعد امتحانات كليتي الحقوق والآداب، وهو زمن غير كاف لتدبير امتحانات في المراكز التابعة للإقليم، وهي وضعية أثارت استياء واسعا في صفوف الطلبة من خارج الجديدة. واختار العديد من الطلاب مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم وحجم القلق الذي ينتابهم، مع قرب موعد الامتحانات وتداعيات جائحة كورونا.

برحو بوزياني