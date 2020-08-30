ناشرون: “مفهمنا والو”

كشفوا صعوبات موسم دراسي سمته الكساد وميزته الحيرة والغموض

توصلنا من مجموعة من الناشرين بمساهمة في الملف، تستعرض موقفهم من الدخول الدراسي المرتبك ومختلف الأسئلة المحيرة الذي تؤطره. ونظرا لأهمية الأفكار التي وردت فيها نقدمها للقراء في الحيز التالي:

“حل زمن الدخول المدرسي2020/2021، قبل أن تنتهي جميع العمليات التربوية للموسم السابق.

وبعيدا عن شعارات الإصلاح والجودة التي اعتادت وزارة التربية الوطنية رفعها مع مطلع كل موسم دراسي، مثل “مدرسة النجاح”، و”مدرسة الحياة”، يعتبر الدخول الحالي استثنائيا، مثقلا بالأسئلة الحارقة: -“هل سيلتحق التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات التعليمية؟ وكيف ستكون الدراسة والوباء لا يزال منتشرا، بل يزيد ويستفحل؟ وما هي الصيغة التربوية الممكن تبنيها في الوضع الراهن؟

إنها الأسئلة نفسها هي التي تطرحها دور نشر الكتب المدرسية والوسائل التعليمية وتوزيعها، التي وجدت نفسها، بدورها، في دخول مدرسي غريب الأطوار واستثنائي بكل المقاييس، سمته الكبرى هي الكساد وميزته الحيرة والغموض.

إن كساد الكتاب المدرسي هو أحد الانعكاسات الكبرى للوضع الراهن. فأثر هذا الوضع سلبي بوضوح بارز على حقل نشر و توزيع الكتاب المدرسي، إذ حل موسم 2020/2021 والكساد والجمود يعمان سوق الكتب المدرسية، التي كان انتعاشها الموسمي مرتبطا بالدخول المدرسي عادة. فالمكتبات خالية إلا من أصحابها والكتب معروضة بدون من يتصفحها ويبحث عنها والطلب الكبير عليها من قبل أسر التلاميذ، الذي يميز بداية دخول مدرسي، توقف اليوم أمام وضع صحي مخيف،

وأمام وضع تربوي غامض نتائجه غير آمنة.

فإذا كان سوق الكتاب يشتكي دائما من ندرة القراءة و القراء عموما، ومن ضعف الإقبال على المنشورات، فإن هذه السوق تعاني اليوم غياب الطلب المدرسي أيضا، ومن قارئ كان حضوره الدائم رهانا لدور النشر في كل دخول مدرسي، هو تلاميذ المؤسسات التعليمية.

إن ترك حقل نشر وتوزيع وترويج الكتاب المدرسي على هذا النحو، كي يصاب بدوره بآفة الكساد في زمن وباء كورونا، سيؤثر سلبا على حاضر ومستقبل مؤسسات هذا القطاع وجميع الفاعلين فيه،بل وعلى صناعة الكتاب المدرسي نفسه، ” وهذا ما لا يريده كل ذي روح مواطنة صادقة في عهد يتطلع فيه الجميع إلى إصلاح أحوال منظومة التربية و التكوين في هذا الوطن العزيز”.

يوسف الساكت