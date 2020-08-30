محترفون يرفضون دعوة الجامعة

فشلت في إقناعهم بالالتحاق بمنتخب الشباب وانتقادات لتوقيت المعسكرات

واجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صعوبات في إقناع عدد من اللاعبين المحترفين بأوربا، بالالتحاق بتجمع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، المقرر إجراؤه في الفترة بين 31 غشت الجاري و8 شتنبر المقبل، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة.

وعلمت «الصباح» أن إداريي جامعة الكرة لم يتمكنوا من إقناع العديد من المحترفين بالالتحاق بتجمع منتخب الشباب، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس «كورونا»، أو بسبب توقف حركة الطيران، بين المغرب وعدد من دول أوربا.

ووقعت جامعة الكرة في ارتباك كبير، بسبب رفض المحترفين بأوربا المجيء إلى المغرب، لخوض التجمع المذكور بالمعمورة، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، منذ الأسبوع الأول لغشت الجاري، إضافة إلى تسجيل إصابات به في مركب المعمورة، في صفوف أطر ولاعبي المنتخبات الوطنية الصغرى.

وتسعى جامعة الكرة إلى تعويض اللاعبين المحترفين بآخرين من الأندية الوطنية، المتوقفة كما هو معلوم، علما أنها اضطرت في وقت سابق إلى تقليص عدد لاعبي البطولة، من أجل إتاحة الفرصة أمام المحترفين للمشاركة فيه، كما فعلت مع أكاديمية محمد السادس الدولية والفتح الرياضي.

وتلقت جامعة الكرة انتقادات، بسبب برمجة تجمع المنتخبات الصغرى في هذه الظرفية، التي تعرف تسجيل عدد إصابات كثيرة بفيروس «كورونا»، خاصة من أندية وطنية، لا ترغب في انتقال العدوى إلى لاعبيها، الشيء الذي يفرض عليها إعادة النظر في التجمع المذكور.

ويواجه الطاقم التقني لمنتخب أقل من 20 سنة، مشاكل كبيرة في برمجة تجمع إعدادي، بسبب تفشي وباء «كورونا» في عدد من جهات المملكة والعالم، بالنظر إلى أنه مطالب بتحضير المنتخب لتصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها بموريتانيا مارس المقبل.

صلاح الدين محسن