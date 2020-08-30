“مجامر” عاشوراء في مهب الحجر

الكمامة أبطلت مفعول البخور والكحول أجل جلب الحبيب والتباعد نسف مواعيد الشرويطة

أفسدت الإجراءات الاحترازية، المفروضة في إطار الحرب على وباء كورونا، خطط الباحثات والباحثين عن العشق الأسود تحت غطاء طقوس عاشوراء، إذ سيبطل هذا العام مفعول الوصفات المحترقة في “مجامر” ليلة عاشوراء، بفضل الكمامة، ولن تنجح ممارسات جلب الحبيب، بفعل كثرة المواد الكحولية المعقمة، إضافة إلى إكراهات التباعد الاجتماعي التي نسفت مواعيد الإعداد لمحرقة “الشرويطة”.

ولم تسجل أسواق العطارة الرواج المعهود، وكسر الفتور وتيرة الاستعدادات التي كانت تسبق ليلة العاشر من محرم، إذ منحت الجائحة سراحا مؤقتا للمستهدفين بتجريب وصفات “سحرية” مسلمة من فقهاء صناديد أو منقولة عن نساء مجربات.

ومنحت الجائحة للزوجات حق الأسبقية في تحصين أزواجهم، على اعتبار أن طوق الإجراءات الاحترازية ينعدم داخل البيوت، وذلك يفسح المجال لوصفات زوجية شائعة، مثل “الثقاف” وهو سحر تسعى من خلاله النساء إلى منع الأزواج من مضاجعة غيرهن، بتلغيم فحولتهم وشلها كلما اختلى أحدهم بامرأة أو فكر في مضاجعة أخريات.

وفي أحسن الأحوال لن يفلت الأزواج من حتمية الخضوع لحصص في تقوية المناعة ضد الإغراءات الجنسية، إذ ليس هناك ما يمنع من القيام بوضع بخور خاص في “المجامر” ودعوة الأزواج إلى القفز فوقه ثلاث مرات، حتى يسلم الواحد منهم من كل أعمال السحر والشعوذة التي تهدف إلى إيقاعه في شرك مغامرات مشبوهة.

وهناك طقوس يمكن تأجيلها إلى ما بعد كورونا لأنها لا ترتبط ممارساتها وجوبا بمناسبة عاشوراء، كما هو الحال بالنسبة إلى طقس “الشرويطة” والذي تقوم به بعض النساء على مدار العام، تكون الغاية منه جلب الحبيب من أي مكان كان فيه، وإيقاد نار الحب واللهفة والشوق لدى الزوج، الذي يصبح مسكونا بحب صاحبة “الشعالة” زوجته، ولا يهدأ باله إلا إذا وصلها.

وخفف كورونا من قلق الرجال من الوقوع ضحية أعمال سحر تقلب حياتهم رأسا على عقب، إذ في ظل التدابير الوقائية لن يخاف الذكور من مغادرة المنزل في نهار وليلة عاشوراء، ولن يجبروا على إحاطة تحركاتهم بسرية تامة كما كانوا يفعلون في السابق، وبالإمكان الذهاب إلى كل المقاصد المعتادة شريطة ارتداء الكمامة والتعقيم وترك مسافات الأمان.

وزادت الدولة من متاعب أصحاب النوايا السيئة، إذ أصدرت الداخلية قرارات متفرقة حسب الجهات، تقضي بمنع إحياء المواسم، التي يجتمع فيها رواد أولياء صالحين، تحولت أضرحتهم إلى مختبرات إقامة طقوس جماعية، كما منع الولاة والعمال تنظيم الأسواق الموسمية، لمناسبة ذكرى يوم عاشوراء، ومنها تلك التي يتم فيها تداول وصفات المشعوذين والسحرة، وذلك خلال الفترة ما بين 6 محرم والتاسع منه، والذي يتوافق مع الفترة الممتدة ما بين 26 غشت وفاتح شتنبر المقبل.

ياسين قُطيب