بنشمسي يجمع المشاهير في عمل فني

استطاع الممثل والموسيقى فهد بنشمسي، والفنان المهدي الناسولي، الى جانب عبد الرزاق الزيتوني، جمع عدد من النجوم والمشاهير في فيديو كليب واحد، طرح على موقع يوتوب، وتمكن من تحقيق نسب مشاهدة كبيرة.



وعرفت الأغنية الجديدة، والتي اعتمد فيها على ايقاعات موسيقى كناوة، مجموعة من الأسماء الفنية والثقافية، التي ظهرت في مشاهد من الفيديو الكليب، الذي صور بطريقة مبتكرة.

وقال بنشمسي إنه خلال الحجر الصحي، فكر في تصوير فيديو كليب اغنية “خالي مبارا”، عن بعد، نظرا للظروف التي كان يمر منها العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بنشمسي أنه رغم بعد المسافة بينه وبين باقي اعضاء فريق العمل، إذ أن كل واحد منهم يستقر في دولة، تمكن الفريق من إخراج الأغنية إلى الوجود.

وأوضح بنشمسي أن الفكرة التي اقترحها من لوس أنجلوس، اشرف مهدي على الترتيبات الموسيقية الخاصة بها في أكادير، وعمل عبد الرزاق على تنسيق إخراج الأغنية النهائي.

وأضاف أن هذا التعاون الثلاثي، لقي مباركة من المعلمين الكناويين، ويتعلق الأمر بعبد الكبير مرشان وحميد القصري وحسن بوسو، إضافة إلى كريم زياد وغاني كريجة والفنان بوحسين فولان.

وتعتبر “خالي مبارا”، حسب ما أكده بنشمسي أغنية من كلاسيكيات الفن الكناوي، تم إضفاء عليها روتوشات من الحياة اليومية الجديدة، وتم تصويرها في قالب كوميدي احتفالي، بسيط، مضيفا،أنه في البداية ، كان الأمر يتعلق بتصوير بعض مشاهد الفيديو مع الأصدقاء، لكن الحماس الذي ولده المشروع تحول إلى نجاح استقطب مجموعة من النجوم الضيوف.

إيمان رضيف