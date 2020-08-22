 “بيروت بتجمعنا”… رسالة تضامن من “العمر” لبيروت

أطلق الفنان اللبناني رياض العمر، من مقر السفارة اللبنانية بالعاصمة المغربية بالرباط، وبحضور زياد عطا الله، السفير اللبناني بالمغرب، أغنية وطنية تنضاف إلى رصيده الفني، تحت عنوان “بيروت بتجمعنا”، تفاعلا مع الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية، إثر انفجار المرفأ، الذي خلف العديد من الضحايا في الأرواح والخسائر المادية، وحولها إلى مدينة منكوبة.

والاغنية الجديدة، التي كتب كلماتها أحمد عصام، ولحنها الموسيقي اللبناني المعروف أحمد بركات، ووزعها الموسيقى المغربي كريم السلاوي، صدرت أخيرا في نسختين، الأولى على شكل “آرت وورك” من إنجاز المصمم ميد زكي، والثانية على شكل فيديو كليب توثيقي من توقيع المخرج المتميز إدريس الروخ، وإشراف عام من المخرج عبد الواحد امجاهد، وتضمن لقطات مؤلمة من قلب الحدث الذي نددت به جميع بلدان العالم، معلنة تضامنها اللا محدود مع الشعب اللبناني العاشق للحياة.

وبقدر ما خرجت الأغنية مفعمة بالألم والتفاؤل بمستقبل أفضل ل”ست الدنيا”، لم تخلو أيضا من نبرة ألم وحزن عاشهما الفنان، كمواطن لبناني متغرب عن بلده وبعيد عن أهله، يحز في نفسه ما حدث لوطنه، من جهة، وكإنسان فقد عزيزا غاليا على قلبه، بعد مقتل عمه العميد الركن الشهيد جهاد عمر، الذي ذهب ضحية الانفجار نفسه، دون أن يتمكن من وداعه أو حضور جنازته، بسبب ظروف كورونا، مما جعل مأساته مضاعفة، من جهة أخرى.

ويقول رياض العمر إن الأغنية رسالة “محبة وتضامن أبعثها من المغرب، بلدي الثاني، الذي احتضنني منذ سنوات، وأسست فيه حياة ثانية مستقرة آمنة، إلى وطني لبنان، الذي هاجرت منه مكرها، تاركا ذكرياتي وأهلي وأصدقائي وجزءا من روحي، وأردت أن أشارك من خلالها الجمهور في كل مكان، عميق حزني وتأثري بالمأساة التي شهدتها بيروت، وأعبر عن صادق ألمي ومواساتي للمنكوبين من أبناء شعبي، وأسر الضحايا”.

إيمان رضيف