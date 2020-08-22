نقابة تعليمية ترفض التعليم عن بعد  

أكد المكتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، موقفه الرافض لتعويض التعليم الحضوري، في الظروف العادية، بما “سمي تعليما عن بعد، الذي عمق التفاوتات الطبقية والمجالية وأزم وضعية الأساتذة، سيما بعد تقليص ميزانية التعليم (بـ 5 مليار درهم)، وتجميد الترقية برسم الموسم الحالي والمواسم السابقة، وتعليق التزامات الدولة في شأن بعض الفئات وإلغاء التوظيفات، مما سينعكس على أداء المنظومة، ويضيف أعباء جديدة على نساء ورجال التعليم”.

وأضافت النقابة ذاتها أنها تؤكد علي “تفادي ما حصل في التعليم عن بعد منذ مارس 2020 ، وتلبية مطالبنا السابقة، وذلك بضرورة توفير محفظات إلكترونية ولوحات إلكترونية وحواسيب وهواتف للتلاميذ والطلبة والمدرسين، وحث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على توفير شبكات وصبيب أنترنيت كاف وطنيا وللجميع ومجاني في مجال التعليم”.

عصام الناصيري