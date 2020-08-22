كورونا بمفوضية شرطة مديونة

عمت حالة استنفار بولاية أمن البيضاء، أخيرا، بعد تأكد إصابة رئيس مفوضية الشرطة بمديونة بفيروس كورونا، إذ انتقلت لجنة أمنية الى مقر المفوضية، وتم إخضاع العاملين فيها للتحاليل السريرية.

وحسب مصادر ” الصباح”، فإن نتائج التحاليل التي خضع لها جميع الأمنيين بالمفوضية كانت سلبية، في حين تأكد انتقال العدوى إلى أفراد عائلة المسؤول الأمني، إذ تم إحضار نجله من أكادير، التي انتقل إليها لقضاء العطلة.

وأفادت المصادر، أن الحالة الصحية لرئيس المفوضية وعائلته مستقرة، وأنه تقرر إخضاعهم للعلاج من الوباء بمنزل العائلة.

مصطفى لطفي