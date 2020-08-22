القصري ينبش في تراث “كناوة”

اختار الفنان حميد القصري النبش في موسيقى تراث “كناوة” من خلال اشتغاله على أحد القطع الفنية المعروفة بعنوان “الحمدوشية”، التي أضفى عليها مجموعة من التغييرات وأطلق عليها اسم “كيف جرا لي”.

وقال القصري ل”الصباح” إنه اشتغل على عمله الغنائي الجديد خلال فترة الحجر الصحي، والذي انتهى من تسجيله، كما يستعد لتصويره على طريقة الفيديو كليب.

“حاولت منح قطعة الحمدوشية نفسا فنيا جديدا، إذ اشتغلت عليها من خلال توزيعها بطريقة عصرية” يقول القصري عن أغنية “كيف جرا لي”.

وأطلق الفنان حميد القصري قبل الحجر الصحي ألبوما بعنوان “السلام”، الذي يضم عشرة أغاني من بينها أعمال طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب” إرضاء لعشاق فن “كناوة”.

ويعد حميد القصري واحدا من ألمع الفنانين الذي اشتهر من خلال أدائه لهذا اللون الذي له شريحة واسعة من العشاق والمهتمين سواء داخل المغرب أو خارجه‪.‬

ويسعى حميد القصري دائما إلى تقريب فن “تكناويت” من جيل الشباب، إذ كثيرا منهم لا يفهمون معاني بعض الكلمات، التي تتضمنها أغاني من تراث فن كناوة، لذلك يحاول الاشتغال على أغاني بكلمات مفهومة حتى تكون قريبة أكثر من عشاقه.

أمينة كندي