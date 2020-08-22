غنام: “أزمة كورونا هلكاتنا”

قال الفنان فريد غنام إن تفشي فيروس كورونا كان له وقع سلبي كبير، كما جعله يتراجع عن مجموعة من المشاريع الفنية بسبب تخوفه من استمرار الأزمة، التي يعيشها القطاع الفني على غرار عدة قطاعات.

“أزمة كورونا هلكاتنا، وكل الفنانين تأثروا بها نتيجة توقف الأنشطة الفنية والمهرجانات والحفلات”، يقول فريد غنام، الذي قال إنه توقع أن تستمر لثلاثة أو أربعة أشهر، لكن الوضع يزداد سوءا.

وأكد فريد غنام أنه انتهى، أخيرا، من تسجيل عمل غنائي جديد، لكنه تردد في تصوير فيديو كليب له، سيما أنه يتولى إنتاج كل أعماله بنفسه دون التعاون مع شركة إنتاج، موضحا “إن تعاوني يقتصر فقط على بعض المستشهرين، ولا يتعدى 10 أو 15 في المائة، كما غالبا يكون عبارة عن توفير وسائل النقل أو توفير مكان التصوير وليس تحمل تكاليف مالية لإنتاج فيديو كليباتي”.

وعبر غنام عن سعادته الكبيرة للنجاح، الذي حققته أغنيته “باردة”، إذ احتلت الرتبة الأولى في “الطوندونس”، وكانت من الأعمال التي أطلقها قبل تفشي وباء كورونا.

أمينة كندي

