وزارة الصحة وأخطاء فحوصات كورونا

هناك قاعدة علمية تشير إلى أنه كلما ارتفعت نسبة إجراء تحاليل كورونا، كلما ارتفع عدد المصابين، وانخفض عدد الوفيات، وكلما انخفضت النسبة كلما زادت خطورة انتشار الفيروس وتفشيه.

في الدول الخليجية مثلا، ينخفض معدل وفيات كورونا كثيرا بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا، ومنها المغرب، فقطر لديها معدل وفاة يصل إلى 6 وفيات لكل عشرة آلاف، بينما مصر 573 وفاة لكل عشرة آلاف، أما في المغرب، فبدأ منحى الوفيات في الارتفاع في الآونة الأخيرة، حتى وصل العدد إلى 42 وفاة في يوم واحد.

ارتفاع نسبة الوفيات تعود الى نسبة تحاليل كورونا التي يجريها المغرب، فمع بداية الجائحة كان العدد قليلا، لأن عدد التحاليل كان متواضعا، أما اليوم فعدد الوفيات ارتفع، كما عدد الإصابات، علما أن عدد التحاليل اليومية وصل في أقصاه إلى 25 ألف.

وزارة الصحة تتحمل جزءا من المسؤولية في عدم رفع تحدي زيادة نسبة إجراء التحاليل اليومية، فالعدد ضعيف، مقارنة مع دول اوربية أو آسيوية، فكوريا الجنوبية يصل عدد التحاليل اليومية الى 200 ألف، رغم أن الوزارة نفسها تشير إلى أن المغرب يحتل الرتبة السادسة افريقيا في نسب إجراء التحاليل، لكن لا يمكن مقارنة العدد بحجم الوضعية الوبائية في المغرب، والتي حذر منها الملك محمد السادس في خطابه الأخير، إضافة إلى مظاهر لامبالاة عدة فئات وعدم التزامها باجراءات التباعد الاجتماعي.

الوضعية مقلقة في المغرب، والاعداد التي تعلن عنها الوزارة “غير واقعية”، لأن الرفع من نسب التحاليل اليومية من شأنه الكشف عن بؤر خطيرة، فعدد إصابات كورونا الحالي لا يعكس الأرقام الحقيقية.

آخر خطوات الوزارة توجهها إلى القطاع الخاص والسماح له بإجراء الفحوصات، من أجل الوصول الى 50 ألف تحليلة يوميا، إلا أن الرقم غير كاف إطلاقا، ولا يوازي حجم المجهودات التي تقوم بها سلطات أخرى للحد من انتشار الفيروس.

خالد العطاوي