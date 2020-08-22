الجم: “إم بي سي 5 غيرت استراتيجيتها”  

قال الممثل محمد الجم ل”الصباح” إن قناة “إم بي سي 5″، غيرت من استراتيجيتها في التعامل مع شركات الإنتاج المغربية، مؤكدا أنها انفتحت في الفترة الماضية على شركات إنتاج جديدة ولم تعد تقتصر على أسماء معينة.

“أصبح لدى القائمين على قناة إم بي سي 5 اختيار أكثر من السابق، فقد عرضت عليها مشاريع أعمال كثيرة من قبل شركات جديدة”، يقول الجم، مؤكدا “وهذا ربما ما يفسر تأخر إطلاق الجزء الثاني من بعض الأعمال، التي عرضت ولقيت نجاحا كبيرا مادام أمامها مجموعة من المشاريع، التي في طور الاطلاع عليها”.

ومن جهة أخرى، ينشغل حاليا الجم بتصوير مشاهده في سيتكوم “باب الهنا” تحت إدارة المخرج إدريس الروخ، والذي قال إنه سينتهي منه في غضون عشرين يوما.

وعن دوره في “باب الهنا” قال الجم إن يجسد دور زوج، يتفق مع شريكة حياته بعد خمسين سنة من الزواج على أن يعيش كل طرف حياته بالشكل، الذي يرضيه بعد أداء رسالتهما تجاه أبنائهم، لكن مع توالي الأحداث يتضح لهما أن ذلك ليس ممكنا بسبب عدة مشاكل.

ويشارك في بطولة سيتكوم “باب الهنا” ثلة من الممثلين وهم نزهة الركراكي وعبد الصمد مفتاح الخير وعادل أبا تراب وجليلة التلمسي وإلهام واعزيز ورشيد رفيق وحسن فولان وفاطمة الزهراء بلدي وريم فتحي.

أمينة كندي

