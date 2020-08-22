مطالبة أمزازي بالإفراج عن نتائج التقني العالي

‎راسل المكتب الوطني٬ للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ بشأن التسريع بالإعلان عن نتائج الامتحان الوطني لطلبة الأقسام التحضيرية لشهادة التقني العالي BTS”.

‎ وتقول الرسالة٬ التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها٬ “نراسلكم باسم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من أجل الإسراع بالإعلان عن نتائج الامتحان الوطني لطلبة الأقسام التحضيرية لشهادة التقني العالي، التي تأخر الإعلان عنها، مما أثار نوعا من القلق واللااطمئنان، لدى المعنيات والمعنيين بالأمر، خصوصا مع قرب انتهاء آجال تقديم ملفات ولوج مسالك الإجازات المهنية ومسالك المهندسين، وآجال استكمال ملفات متابعة الدراسة بالخارج، وأن هذا التأخر له انعكاس سلبي على حظوظ متابعة دراسة المعنيين والمعنيات”.

عصام الناصيري