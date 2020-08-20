“بويخف”… الصياد في برك السياسيين

عاهد موقع “الصباح” قراءه، منذ ولادته، على احترام الرأي الآخر، والإيمان بأن الاختلاف فضيلة، فلم يحمل يوما معاول الهدم، إلا لأعداء الوطن وقضاياه، ولم يخض معركة، إلا ضد السوداويين، ولم يجادل من في قلوبهم مرض، حرصا على عدم انتشار عدوى وباء التملق والوقيعة و” الكتبة” تحت الطلب تزلفا للسياسيين.

عذرا لقراء موقع “الصباح”، سنحيد عن قناعتنا ونواجه ” من في قلوبهم مرض”، قليلا، دفاعا عن الحق في إعلام مستقل، لا ينتظر الضوء الأخضر قبل النشر، ويؤمن، فقط، بحق القارئ في الإخبار ، دون وصاية سياسيين وتابعيهم ممن يتسابقون لتقديم القرابين ، لنيل الرضى والفوز بالمغانم.

منذ يوم أمس (الأربعاء) لم يتوقف المدعو “بويخف” من تدوينات كلها إساءة لنفسه، قبل الإساءة إلى حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه (وتلك قصة أخرى سيأتي التفصيل فيها في مقال لاحق)، فاستل كل أسلحة الحقد والضغينة للنيل من الموقع، وظل يكتب بحبره الأسود لتأليب متتبعيه ضدنا، بل أكثر من ذلك طالب بفتح تحقيق والزج بالصحافيين خلف القضبان.

يا أالله، أي جريرة ارتكب الموقع، حتى يبوح “بويخف” بكل هذه الضغينة؟

فقط، نشرت “الصباح” سبقا صحافيا يهم الاجراءات الجديدة لمنع انتشار كورونا، فلم يتقبل الأمر، ثم ادعى أن الخبر ليس رسمي ويثير الرعب، وحين خرجت الحكومة ببلاغ يزكي ما نشرناه ادعى أن الأمر يقتصر على ثلاث مدن.

نقول لعاشق الصيد في برك السياسيين، “الصباح” تفتح لك مقرها لتتعلم أبجديات المهنية، وقبلها احترام الزملاء والأخلاق المهنية، مجانا، ودون حاجة لوساطة هاتفك، رغم شكنا في نجاح مهمتنا ، بدليل فشلك في سفينة جريدة الزميلة السابقة “التجديد”.

عذرا للقراء مجددا: ندرك حجم المسؤولية ، ولا نأبه ل”بويخف” وأمثاله الذي سبق أن قال :”إنه استقال من الحزب لأن بنكيران والعثماني بهدلوه”… ولله في خلقه شؤون.