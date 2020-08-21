ارتفاع في نسب متابعة القنوات الوطنية

أعلن المركز البيمهني لقياس نسب المتابعة “سيوميد”أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية في الأيام الممتدة 12 إلى 18 غشت، قد شهد ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه، والذي سجل 3 ساعات 26 دقيقة.

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، و39 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه المركز نفسه.

وحقق المسلسل التركي “الوعد” الرتبة الأولى في قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، إذ تابع حلقة، الجمعة 14 غشت الجاري، على القناة الثانية 5.28 مليون مشاهد.

وتشمل أرقام سيوميد ثماني قنوات وطنية وهي : الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.

عزيز المجدوب