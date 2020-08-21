شارك الفنان عبد العالي الغاوي في ملحمة “مغرب العز”، بمناسبة عيد الشباب، إلى جانب ثلة من الفنانين وهم رشيدة طلال ونزهة الشعباوي وعدنان السفياني ويحيى صابر وناهد ملين وسناء طاهر وكريم العمودي وسارة الدغمي.

وقال عبد العالي الغاوي ل”الصباح” إن ملحمة “عز المغرب” سجلت، أخيرا، داخل أحد استوديوهات الرباط، كما تم تصوير فيديو كليب لها داخل الاستوديو ذاته، إلى جانب تضمينه مجموعة من الصور من أرشيف الإذاعة والتلفزيون المغربي.

وعبر الغاوي عن سعادته بالمشاركة في عمل جماعي ذو طابع وطني، والذي يعتبر ثمرة تعاون بين الملحن سفيان منصور وكاتب الكلمات هشام واعزيز والموزع الموسيقي رضا الإدريسي.

وأصدر الفنان الغاوي، أخيرا، أغنية “سمعوا يا البنات”، التي صورها على طريقة الفيديو وتابعها جمهوره على قناته الرسمية على “يوتوب”، كما طرح أغنية لفائدة الأطفال، وذلك بعد إطلاقه لعدة أغاني ضمن ألبوماته، التي تلقى تجاوبا كبيرا مع هذه الفئة من الجمهور.

وفي إطار تشجيع الفنان الغاوي للفنانين الشباب، فقد أدت من ألحانه وكلماته الفنانة ريم أغنية “عنيدة”، التي طرحتها على قناتها على “يوتوب”.

أمينة كندي