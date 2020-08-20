تفاصيل تفصل الياميق عن قاديس

انضم فريق قاديس الاسباني إلى قائمة الأندية الاسبانية،الراغبة في التعاقد مع جواد الياميق، المحترف بسرقسطة الاسباني.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن قادرس باشر مفاوضاته مع الياميق، مباشرة بعد ضمان صعوده إلى الدوري الإسباني الممتاز، مشيرة إلى أن تفاصيل صغيرة تفصل الطرفين عن توقيع عقد نهائي.

وينتظر أن يجد قاديس منافسة قوية من سرقسطة، الذي يلعب له الرجاوي السابق الياميق على سبيل الإعارة قادما إليها من جينوة الإيطالي، بعدما عبر بدوره عن رغبته في شراء عقد الياميق.

وحسب صحيفة “الدیسیمبارکي” فإن مفاوضات قادیس مع جينوة الإيطالي قطعت أشواطا مهمة، من أجل الاستفادة من خدمات الدولي المغربي سواء معارا، أو بصفة نهائية.

عبسى الكامحي