التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1325 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الخميس (24 ساعة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمغرب إلى 47 ألفا و 638 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يبلغ 131 لكل 100 ألف نسمة.

وأضافت الوزارة خلال الندوة الصحفية اليومية، أن المعدل التراكمي للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3.6 لكل 100 ألف نسمة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشيطة التي لا تزال تخضع للاستشفاء بلغ 14 ألفا و57 حالة على الصعيد الوطني، أي بمعدل 39 شخصا لكل 100 ألف نسمة، ويختلف حسب الجهات، حيث يتعدى 50 في ثلاث جهات، هي الداخلة وادي الذهب، والدار البيضاء سطات، ومراكش-آسفي.

ووصل عدد الحالات الصعبة أو الحرجة إلى 194 حالة، منها 54 حالة تحت التنفس الاصطناعي، 38 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.