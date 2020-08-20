10 مباريات دولية تنتظر المنتخب في 2021

“كاف” يكشف أجندة تصفيات مونديال قطر و”كان” الكامرون ويلغي فترة أكتوبر المقبل

يخوض المنتخب الوطني المغربي عشر مباريات دولية في 2021، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها في قطر 2022، ونهائيات كأس إفريقيا للأمم في السنة ذاتها.

وأعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم برنامج التصفيات المؤهلة إلى نهائيات المونديال و”كان”، تضمن أربع مباريات خاصة بتصفيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها في الكامرون، وست مباريات مؤهلة إلى كأس العالم بقطر، في وحال تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الأخير، فإنه سيخوض 12 مباراة دولية.

وألغت “كاف” تاريخ الاتحاد الدولي لإجراء المباريات الدولية، المحددة في الفترة بين 5 و13 أكتوبر المقبل، إذ تنطلق التصفيات الدولية في نونبر المقبل، وتحديدا في الفترة بين 9 و17 منه، بإجراء الدورين الثالث والرابع من تصفيات كأس إفريقيا، وتجمعه بمنتخب إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا.

ويجري المنتخب الوطني الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الخاصة بكأس إفريقيا، في تاريخ الاتحاد الدولي المحدد بين 22 و30 مارس المقبل، ويواجه فيهما منتخبي موريتانيا وبوروندي على التوالي، والمقرر أن يكونا محددين للمتأهلين عن المجموعة.

ويواصل المنتخب الوطني مبارياته الدولية السنة المقبلة، بإجراء الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال قطر، في الفترة بين 31 ماي و15 يونيو المقبلين، على أن يخوض الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة بين 30 غشت و7 شتنبر 2021، ثم يختتم دور المجموعات بخوض الجولتين الخامسة والسادسة في الفترة بين 4 و12 أكتوبر من السنة ذاتها، وفي حال تصدر المجموعة التاسعة، وتأهل إلى الدور الأخير من التصفيات، سيخوض مباراتين دوليتين إضافيتين السنة المقبلة، خلال الفترة بين 8 و16 نونبر من السنة نفسها، ليرتفع عدد المباريات الدولية المنتظر أن يخوضها إلى 12.

وباعتماد البرنامج المذكور، فإن المنتخب الوطني لن يكون بإمكانه إجراء مباريات دولية إعدادية السنة المقبلة، بالنظر إلى ضغط الأجندة الدولية، وتبقى الفترة بين 5 و13 أكتوبر المقبل، الوحيدة التي بالإمكان أن يبرمج فيها مباريات إعدادية.

صلاح الدين محسن