ريع “رميد” في عز الجائحة

لم يجد منتخبون حرجا في التلاعب بشروط الاستفادة من نظام التغطية الصحية المخصصة للمعوزين، علمت “الصباح” أن خروقات تورط رجال سلطة تتم في كلميم من أجل إعفاء أعيان من أداء واجبات الاستشفاء في مؤسسة صحية عمومية مشيدة حديثا في تراب جهة كلميم واد نون.

وكشفت مصادر “الصباح” أن مستشارا جماعيا ببلدية كلميم من أعيان المدينة أدلى بوثائق مزورة للحصول على بطاقة “رميد” لأحد أفراد أسرته.

ويصر المتلاعبون في شروط الإستفادة من نظام التغطية الصحية المخصصة المعوزين لتمكين غير المستحقين من الاستشفاء المجاني على حساب طوابير المنتظرين الذين دفنت ملفاتهم بذريعة أن الأسبقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ومن بين هؤلاء المحظوظين من يملكون الأرض التي بني عليها المستشفى ولجؤوا إلى القضاء الإداري للحصول من الدولة على الملايير في إطار التعويض على نزع الملكية.

ياسين قطيب