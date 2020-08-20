محامو البيضاء يطالبون بتعميم الكشف على كورونا

طالبت هيأة المحامين بالبيضاء من نبيلة ارميلي، المديرة الجهوية للصحة بالبيضاء-سطات بإجراء تحاليل مخبرية لكافة الأساتذة المحامين المنتمي للهيأة.

وجاء هذا الطلب بعد أن لاحظت الهيأة تزايد وارتفاع حالات المصابين بكوفيد 19، إذ سبق أن أصيب عدد من الأساتذة المحامين.

ويبلغ عدد المحامين بهيأة البيضاء 5000 محام مطالبين بإجراء الكشف المخبري من أجل التشخيص المبكر واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية وحفاظا على سلامة وصحتهم وعلى صحة المتقاضين والزبناء.

يوسف الساكت