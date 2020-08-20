مقاولون يشتكون من ابتزازات مسؤولين محليين

أفادت مصادر أن مصالح الداخلية تحقق في شكايات وردت عليها من أرباب مقاولات تعرضوا للابتزاز من قبل مسؤولين محليين، إذ يضعون العراقيل أمام مشاريعهم إلى حين أداء مبالغ مالية. وتجد مقاولات صعوبات عديدة في إنجاز مشاريعها بفعل هذه الابتزازات الناتجة، بوجه خاص عن الإدارات المختصة في تقديم الرخص والشهادات الإدارية، إذ يعاني المتعاملون مع هذه الإدارات تفشي الرشوة، ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

ويلقي المقاولون باللائمة على المساطر الإدارية المعقدة وغياب آليات مؤسساتية للمراقبة، التي تعتبر، من وجهة نظرهم، من بين الأسباب الرئيسية لتفشي الرشوة في مختلف الإدارات المغربية، إذ لربح الوقت والحصول على الوثائق في أقرب الآجال يفضلون تقديم رشاو لقضاء مصالحهم. واعتبر المتضررون منها أن محاربتها تمر عبر إصلاح القضاء ورقمنة الإدارة والخدمات الإدارية لتفادي أي اتصال بين المرتفق والموظف، كما أن القضاء على الرشوة يتطلب تغيير العقليات.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات تجري في سرية، للتستر على هويات أرباب المقاولات، الذين يدلون بشهادات تخصهم أو إفادات ببعض الصفقات التي تحوم حولها شبهات بتلقي رشاو من قبل بعض المسؤولين. وسيتم تعميق البحث في التهم الموجهة من قبل أرباب المقاولات لبعض المسؤولين بالإدارات المعنية بالاتهامات، من أجل التأكد من التهم الموجهة إليهم و تحديد المسؤوليات.

عبد الواحد كنفاوي