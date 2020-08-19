عاجل… الكوكب ممنوع من مغادرة مراكش

منعت سلطات مراكش، قبل قليل، فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم من مغادرة المدينة، في إطار مقاربتها لانتشار فيروس كورونا.

وباتت إجراء مباراة الكوكب المراكشي امام مضيفه جمعية سلا، المقررة الجمعة، شبه مستحيل.

واضافة الى منع السلطات، تعذر على الكوكب احرار تحاليل قبل 48 ساعة من موعد المباراة، وهو الشرط الذي رفضته السلطات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة مقابل الترخيص له بدخول المدينة.

ولا تتوفر مراكش على اي مختبر خاص لانجاز التحاليل واصدار النتائج في ظروف وجيز.

عبد الاله المتقي