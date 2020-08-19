مراكش تقاوم الانهيار

انسحاب الأطباء الداخليين وآخرون يطلقون نداءات استغاثة ومطالب بخطة استعجالية قبل “الغرق”

ساءت الأوضاع الصحية بمراكش، وأصبحت تطرح الكثير من الأسئلة، خاصة في ما يتعلق بالمستشفى الجامعي ابن زهر، الذي يكافح وحده فيروس فتاك، وتحول إلى بؤرة وبائية، خاصة بعد إصابة عدد كبير من الأطر الطبية داخله، بالإضافة إلى نقص حاد في الأطباء والممرضين والأجهزة، إذ تروج نداءات لأطر طبية تستغيث بالمسؤولين، وتؤكد أنها لا تجد ما تقدمه للمرضى، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات أو الموارد البشرية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ “الصباح”، إن العثماني أرسل أمس (الثلاثاء) لجنة وزارية للوقوف على واقع الوضعية الوبائية في مراكش، بعد توصله بنداءات استغاثة من منتخبي الحزب بالمدينة الحمراء، وكذا انتشار تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأطر صحية، تندد بالنقص الحاد في الأطباء والممرضين، ومادة الأكسجين، مشيرا إلى أن حالات عددا من المرضى في خطر.

ومن جانبهم، انسحب الأطباء الداخليون أول أمس (الاثنين)، من مصالح كوفيد 19، لانعدام شروط السلامة، بعد أشهر من مواجهة مباشرة مع الفيروس، رغم أن عملهم تطوعي. وطالب الأطباء بالالتحاق عاجلا بالمصالح السابقة، التي تدخل في سياق أهداف التدريب المعمول به، بسبب غياب رؤية واضحة للفترة القادمة، واستنفادهم لجميع المحاولات لضمان سلامة الأطباء الداخليين.

وراسل الأطباء الداخليون، مدير المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش، معلنين توقفهم عن العمل، مبرزين أنهم منذ بداية الأزمة الصحية، لبوا نداء الوطن بكل تفان ونكران للذات، وأعلنوا استعدادهم للعمل بمختلف مصالح الاستقبال والاستشفاء الخاصة بكوفيد 19، رغم أن ذلك لا يدخل ضمن أهداف تدريبهم أو مهامهم المعتادة، إذ عملوا لأشهر متواصلة بالخط الأول في مواجهة الجائحة، وخاصة بمصالح الكشف والتشخيص، ومصلحة العناية المركزة.

وأوضحت المراسلة، أن عملهم كان مرهونا بتوفير شروط الحماية والإيواء، وضمان تحاليل دورية للكشف، لتجنب تحول الأطباء إلى ناقلين للفيروس، وتحول المستشفى إلى بؤرة وبائية، لكنهم وأمام الضغط الرهيب الذي تعرفه مصالح الاستقبال والعناية المركزة، وظهور إصابات جديدة في صفوف الأطر الطبية والتمريضية، وجدوا أنفسهم في الصفوف الأمامية دون أدني شروط السلامة، مع تخلف الإدارة المسؤولة عن توفير الإيواء والعزل، رغم ما يمكن أن يثيره الأمر من كارثة صحية، تتجاوز عائلات العاملين بالمصالح إلى عموم سكان المدينة.

وتعيش مراكش في الأيام الأخيرة، تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تجاوز عدد الحالات التي تخضع للشفاء حاجز 2000 شخص، وارتفاع في الحالات الحرجة. وأوضح بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مركش أصبحت في حاجة ماسة إلى خطة استعجالية محلية لتفادي انهيارها، وطالب بإشراك الأطر الصحية بمختلف درجاتها في وضع الخطط وتنفيذها، مع ما يتطلب ذلك من توفير مستلزمات الوقاية والحماية للجبهة الأمامية لمواجهة الجائحة، وإشراك كل المتدخلين في القطاع الصحي عبر آليات تدمج القطاع العام ومستشفياته، والمركز الاستشفائي الجامعي وبنياته، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والطب العسكري وإمكانياته الصحية. وطالب البيان ذاته، بتخفيف الضغط على مستشفى ابن زهر، مع تأهيله وتزويده بالأطر الصحية الكافية، وتقوية مختبره للقيام بمهامه، علاوة على تشكيل فرق لاستقبال المصابين أو المرجحة إصابتهم، بكل من مستشفى الشيخ الأنطاكي، ومستشفى ابن طفيل التابع للمستشفى الجامعي، مع اقتصاره على المصابين والتكفل بهم دون باقي العلاجات الاعتيادية.

عصام الناصيري