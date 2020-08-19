إجراءات جديدة صارمة لمواجهة انتشار كورونا

أعلنت وزارة الداخلية عن قرار جديد، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ابتداء من يوم غد الخميس 20 غشت.

ومن بين هذه الإجراءات تشديد المراقبة بمداخل ومخارج المدن، واشتراط التوفر على رخص التنقل المسلمة من السلطات المحلية، قبل السماح بالتنقل، واغلاق المحلات التجارية ابتداء من العاشرة مساء، ومنع جميع التجمعات، وإغلاق المطاعم في الساعة 11 مساء.

كما نصت الإجراءات نفسها على إغلاق الحدائق العمومية، وقاعات الألعاب الرياضيةوملاعب القرب، وتخفيض سعة الركاب في وسائل النقل بنسبة 50 في المائة، وفرض رقابة صارمة على ارتداء الكمامات، واحترام التباعد الاجتماعي في الفضاءات العمومية.

وهمت الاجراءات ذاتها إغلاق الشواطئ ابتداء من يوم السبت 22 غشت، أما على مستوى الأحياء التي تشكل بؤرا للفيروس، فتم الإعلان عن تشديد المراقبة في نقط التفتيش، ومن الانتقال منها وإليها، دون الحصول على رخص التنقل المسلمة من السلطات لأسباب مهنية أو إنسانية أو صحية، وإغلاق جميع المحلات التجارية ابتداء من 8 مساء، واغلاق الاسواق المحلية على الساعة الرابعة عصرا، والحمامات وصالونات التجميل.