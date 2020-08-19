الدستوري: كنا ضحية إقصاء من تعيينات “لوزيعة” في المجالس

امتعض الاتحاد الدستوري، من الطريقة التي عين فيها كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ثلاثة أعضاء منتمين إلى حزبه الاتحاد الاشتراكي، وحكيم بنشماس، ثلاثة أعضاءه المنتمين إلى حزبه الأصالة والمعاصرة، في مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، ولجنة فض النزاعات بأجرة 7 مليون شهريا.

وخرج الدستوريون لأول مرة، محتجين على الإقصاء الذي تعرضوا له طيلة سنوات، معتبرين في بلاغ لهم عن شجبهم ورفضهم لطريقة ” لوزيعة” التي نهجها المالكي وبنشماس، في غياب أي تشاور.

وعبر الحزب، في بلاغ له، عن رفضه التام لهذه التعيينات، واصفا إياها ب”الأسلوب، والسلوك المنافي لأحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ومبادئ الديمقراطية، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية”.

كما أكد الدستوريون، أن حزبهم ” كان ضحية لهذا الأسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية الحالية”، مطالبين بـ”مراجعة هذه التعيينات، والاحتكام إلى الدستور، والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها”.

واحتج الاتحاد الدستوري على التعيينات، التي تزامنت ومطالب فرق برلمانية بكلا المجلسين، بفتح تحقيق جراء عدم احترام المساطر الجاري بها العمل التي تتطلب تحقيق نوع من التوافق الذي يسمح لكافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، بضمان مقعد في مؤسسة دستورية، أو مجلس وطني، بناء على الكفاءة المهنية، والأقدمية في الخبرة، والمناصفة بين الرجال والنساء.

أحمد الأرقام