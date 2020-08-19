إصابتان جديدتان ب” كورونا” بنهضة بركان

اهتز فريق النهضة الرياضية البركاتية، اليوم (الأربعاء)، على خبر إصابة فردين منه بفيروس “كورونا”، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية التي خضع لها الفريق، على هامش مباراته أمام يوسفية برشيد، وجود حالتين إيجابيتين.

وعلمت “الصباح”، أن التحاليل المخبرية الإجبارية للاعبي وطاقم الفريق البركاني، أكدت إصابة لاعب من الركائز الأساسية، ومعالج طبيعي، الشيء الذي اربك برمجة المباراة، المثرر إجراؤها، اليوم (الأربعاء)، لحساب الجولة 23 من منافسات البطولة الوطنية.

وأخضعت السلطات والعصبة الاحترافية جميع مكونات الفريق، لمسحة ثانية من الكشف عن الفيروس، باعتبارهم من المخالطين، على أن تعلن نتائجها، قبل انطلاق المباراة، وفي حال تبين وجود إصابات أخرى، ستضطر العصبة الاحترافية إلى تأجيلها، وفي جاءت النتائج سلبية، ستجرى المباراة في موعدها.

صلاح الدين محسن