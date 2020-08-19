الحكم في ملف رشوة “مقدم”

من المنتظر أن تصدر هيأة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية إنزكان، زوال اليوم (الأربعاء)، حكمها في ملف الرشوة التي يتابع فيه عون سلطة تابع لملحقة حي المزار بجماعة أيت ملول بعمالة إنزكان أيت ملول، في حالة اعتقال من أجل الارتشاء عن طريق طلب هبة من أجل القيام بعمل من أعمال والنصب والمشاركة فيه.

وشهدت الجلسة السابقة الاستماع إلى المتهم الذي حاول إنكار المنسوب إليه في شأن واقعة الرشوة، كما رافعت النيابة العامة في الملف، قبل أن يتم حجز القضية للتأمل لجلسة اليوم.

وتعود فصول الملف إلى شكاية تقدم بها مشتكي إلى الرقم المباشر

لرئاسة النيابة العامة، حيث تم التنسيق مع الوكيل العام لاستئنافية أكادير، وتم نصب كمين له.

واتصل المشتكي بعون السلطة وأخبره أنه موافق على منح لقائد الرشوة المتفق عليها وحدد مكان لقائه، وما إن سلمه المبلغ المالي، حتى تم اعتقاله متلبسا بمبلغ الرشوة.

وأثناء الاستماع إليه في محضر قانوني أكد عون السلطة أن ما قام به تم بتعليمات من رئيسه المباشر قائد مزار بأيت ملول، وأنه مجرد وسيط بين المشتكي والقائد، الذي أمره بالحصول على المبلغ المالي من أجل السماح للمشتكي باستئناف أشغال البناء.

كريمة مصلي