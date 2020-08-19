حجر شامل على “الطاس” يهدد مباراة “الماص”

قررت مندوبية وزارة الصحة بجهة البيضاء سطات اخضاع جميع لاعبي ومكونات الاتحاد البيضاوي لكرة القدم “الطاس” لحجر صحي.

وحسب مراسلة المندوبية للنادي، فإن تسعة افراد من اصل 50 من مكونات النادي جاءت تحليلاتهم ايجابية، وانا على غير المصابين الخضوع لفترة حجر صحي.

وانضاف الى لائحة المصابين عضو من الطاقم التقني الفريق، فيما شفي لاعب واحد من الفريق الأول هو الهداف أسامة المليوي.

وباتت مباراة المغرب الفاسي والاتحاد البيضاوي مهددة بالتاجيل، بناء على قرار مندوبية الصحة.

واجلت مباراتان الفريق البيضاوي في وقت سابق امام اولمبيك الدشيرة ووداد فاس.

ع.م